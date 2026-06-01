¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´Ê©¥ªー¥×¥ó Âè10Æü ¥Ú¥Æ¥ë ¥Î¥¦¥¶ / ¥Ëー¥ë ¥ªー¥Ðー¥é¥¤¥È¥Êー vs ¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê
Á´Ê©¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î26Æü～2026Ç¯6·î6Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Ú¥Æ¥ë ¥Î¥¦¥¶ / ¥Ëー¥ë ¥ªー¥Ðー¥é¥¤¥È¥Êー] 1 - 2 [¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê]
¡¡Á´Ê©¥ªー¥×¥óÂè10Æü¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥Ú¥Æ¥ë ¥Î¥¦¥¶ / ¥Ëー¥ë ¥ªー¥Ðー¥é¥¤¥È¥Êー¤ÈÂè5¥·ー¥É¤Î¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ú¥Æ¥ë ¥Î¥¦¥¶ / ¥Ëー¥ë ¥ªー¥Ðー¥é¥¤¥È¥Êー¤¬7-6¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê¤¬6-1¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê¤¬7-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥·¥âー¥Í ¥Ü¥ì¥ê / ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢ ¥Ð¥Ð¥½¥ê¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-06-03 01:12:05 ¹¹¿·