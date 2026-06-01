¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´Ê©¥ªー¥×¥ó Âè10Æü ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë ¥Û¥À¥ë vs ¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ
Á´Ê©¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î24Æü～2026Ç¯6·î7Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë ¥Û¥À¥ë] 0 - 3 [¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ]
¡¡Á´Ê©¥ªー¥×¥óÂè10Æü¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Âè27¥·ー¥É¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë ¥Û¥À¥ë¤ÈÂè2¥·ー¥É¤Î¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤¬7-6¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤¬6-1¤ÇÏ¢¼è¤·¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-06-03 00:32:05 ¹¹¿·