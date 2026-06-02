山粼賢人さん（31）主演の映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）のワールドプレミアが2日に行われ、吉沢亮さん（32）や橋本環奈さん（27）、豊川悦司さんら豪華俳優陣が登場。山粼さんはシリーズ5作目の撮影を振り返りました。

映画は、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政を壮大なスケールで描いた人気漫画『キングダム』を実写映画化したシリーズの最新作です。

■豪華キャストが大集合 観客からは大きな歓声

イベントには他にも、玉木宏さん（46）、坂口憲二さん（50）、小栗旬さん（43）、山田裕貴さん（35）ら計17人が出席。レッドカーペットを歩いて登場すると、約4200人の観客が大きな歓声をあげました。

これまで、『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（2022年）、『キングダム 運命の炎』（2023年）、『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）の4作品でシリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破しました。（映画配給会社発表）

■豊川悦司 前作は「映画館で僕は泣きました」

かつての六代将軍と並ぶ実力を持ち、豪胆無比な秦国将軍である麃公役を演じた豊川さんは「僕は前回は2に出演させてもらったんですけど、2の中で一番好きだったのが、大沢（たかお）君演じる王騎との2人で夕日を見ながら語り合うところで。残念ながら彼は4で亡くなってしまいましたけれども。本当にあの前回の4も、本当に素晴らしい映画で、映画館で僕は泣きました。お前よくやったって言っておきました、映画館で」と前作の思い出を告白。

今作については「僕の麃公という役は、やっぱりあの王騎の思いを少し継ぐようなキャラクターでもあるので、5ではそこを大事にしてもらいました」とコメントしました。

■山粼賢人 シリーズ最新作は「本当に気合は入りましたね」

また、亡き親友と交わした約束を胸に、天下の大将軍を目指す主人公の信を演じた山粼さん。今作を演じた際の心境を聞かれると「いろんな思いを背負って成長していくってシーンをなんか本当に、この8年くらいの期間をかけて信という人物を、自分の成長と共に、本当に自分のもう一個の人生のように歩んで来られてるのは本当に幸せで。なんかそれをこう、それが皆さんに本当に愛してもらってる作品で。この5作目を皆さんに届けられるってことで、本当に気合は入りましたね。その大沢さんの王騎将軍がいない、キングダムっていうのを。その思いを引き継ぎながら、いなくてもこのチームなら最高に面白いキングダムが撮れるんだぞっていうことを思って、日々撮影していました」と撮影を振り返りました。

シリーズ5作目となる最新作『キングダム 魂の決戦』では、原作の人気エピソードである『合従軍編』が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が、打倒・秦を掲げて手を結び、『秦 vs 六国』というシリーズ最大規模のスケールで、大攻防戦が繰り広げられます。