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µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢2Æü¸á¸å10»þ55Ê¬¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë£´ÅÚº½ºÒ³²´í¸±·ÙÊó¤òÈþÇÈÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·Ù²ü¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û±¿ÍÑÊÑ¹¹¸å½é¤Î¡Ø¥ì¥Ù¥ë£´ÅÚº½ºÒ³²´í¸±·ÙÊó¡Ù¤¬ÆÁÅç¸©¡¦ÈþÇÈÄ®¤ËÈ¯É½¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡¡Å¬ÀÚ¤ÊÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¡¡22:55»þÅÀ

¡Ö¥ì¥Ù¥ë4ÅÚº½ºÒ³²´í¸±·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï±¿ÍÑÊÑ¹¹¸å¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

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