【レベル３土砂災害警報】和歌山県・新宮市、那智勝浦町、太地町などに発表 22:31時点
気象台は、2日午後10時31分に、レベル３土砂災害警報を新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、串本町に発表しました。
南部では、土砂災害に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■海南市
●レベル２土砂災害注意報【発表】
■有田市
●レベル２土砂災害注意報
■御坊市
●レベル２土砂災害注意報
■田辺市田辺
●レベル２土砂災害注意報
■田辺市中辺路
●レベル２土砂災害注意報
■田辺市大塔
●レベル２土砂災害注意報
■田辺市本宮
●レベル２土砂災害注意報
■新宮市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■湯浅町
●レベル２土砂災害注意報
■広川町
●レベル２土砂災害注意報
■美浜町
●レベル２土砂災害注意報
■日高町
●レベル２土砂災害注意報
■由良町
●レベル２土砂災害注意報
■印南町
●レベル２土砂災害注意報
■みなべ町
●レベル２土砂災害注意報
■日高川町川辺
●レベル２土砂災害注意報
■日高川町中津
●レベル２土砂災害注意報
■白浜町
●レベル２土砂災害注意報
■すさみ町
●レベル２土砂災害注意報
■那智勝浦町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■太地町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■古座川町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■北山村
●レベル２土砂災害注意報
■串本町
●レベル３土砂災害警報【発表】