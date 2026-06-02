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気象台は、2日午後10時41分に、レベル３大雨警報を熊野市、紀北町、紀宝町に発表しました。

南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■津市東部
●レベル２大雨注意報

■津市中西部
●レベル２大雨注意報

■四日市市
●レベル２大雨注意報

■伊勢市
●レベル２大雨注意報

■松阪市東部
●レベル２大雨注意報

■松阪市西部
●レベル２大雨注意報

■桑名市
●レベル２大雨注意報

■鈴鹿市
●レベル２大雨注意報

■名張市
●レベル２大雨注意報

■尾鷲市
●レベル２大雨注意報

■亀山市
●レベル２大雨注意報

■鳥羽市
●レベル２大雨注意報

■熊野市
●レベル３大雨警報【発表】

■いなべ市
●レベル２大雨注意報

■志摩市
●レベル２大雨注意報

■伊賀市
●レベル２大雨注意報

■木曽岬町
●レベル２大雨注意報

■東員町
●レベル２大雨注意報

■菰野町
●レベル２大雨注意報

■朝日町
●レベル２大雨注意報

■川越町
●レベル２大雨注意報

■多気町
●レベル２大雨注意報

■明和町
●レベル２大雨注意報

■大台町
●レベル２大雨注意報

■玉城町
●レベル２大雨注意報

■度会町
●レベル２大雨注意報

■大紀町
●レベル２大雨注意報

■南伊勢町
●レベル２大雨注意報

■紀北町
●レベル３大雨警報【発表】

■御浜町
●レベル２大雨注意報

■紀宝町
●レベル３大雨警報【発表】