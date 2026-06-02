【レベル３大雨警報】三重県・熊野市、紀北町、紀宝町に発表 22:41時点
気象台は、2日午後10時41分に、レベル３大雨警報を熊野市、紀北町、紀宝町に発表しました。
南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■津市東部
●レベル２大雨注意報
■津市中西部
●レベル２大雨注意報
■四日市市
●レベル２大雨注意報
■伊勢市
●レベル２大雨注意報
■松阪市東部
●レベル２大雨注意報
■松阪市西部
●レベル２大雨注意報
■桑名市
●レベル２大雨注意報
■鈴鹿市
●レベル２大雨注意報
■名張市
●レベル２大雨注意報
■尾鷲市
●レベル２大雨注意報
■亀山市
●レベル２大雨注意報
■鳥羽市
●レベル２大雨注意報
■熊野市
●レベル３大雨警報【発表】
■いなべ市
●レベル２大雨注意報
■志摩市
●レベル２大雨注意報
■伊賀市
●レベル２大雨注意報
■木曽岬町
●レベル２大雨注意報
■東員町
●レベル２大雨注意報
■菰野町
●レベル２大雨注意報
■朝日町
●レベル２大雨注意報
■川越町
●レベル２大雨注意報
■多気町
●レベル２大雨注意報
■明和町
●レベル２大雨注意報
■大台町
●レベル２大雨注意報
■玉城町
●レベル２大雨注意報
■度会町
●レベル２大雨注意報
■大紀町
●レベル２大雨注意報
■南伊勢町
●レベル２大雨注意報
■紀北町
●レベル３大雨警報【発表】
■御浜町
●レベル２大雨注意報
■紀宝町
●レベル３大雨警報【発表】