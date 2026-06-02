2日午後10時40分、那賀川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇徳島県

阿南市、小松島市

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】古庄（上流）基準観測所（阿南市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。那賀川の古庄（上流）基準観測所（阿南市）では、03日03時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。那賀川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、小松島市、阿南市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯古庄（上流） 水位観測所（阿南市）

・2日22:00（ 現在 ）水位 2.84m -

・2日23:00（１時間後）水位 3.21m -

・3日00:00（２時間後）水位 3.73m -

・3日01:00（３時間後）水位 4.39m -

・3日02:00（４時間後）水位 5.41m レベル2

・3日03:00（５時間後）水位 6.61m レベル4

・3日04:00（６時間後）水位 7.10m レベル4

◯古庄（下流） 水位観測所（阿南市）

・2日22:00（ 現在 ）水位 2.84m -

・2日23:00（１時間後）水位 3.21m -

・3日00:00（２時間後）水位 3.73m -

・3日01:00（３時間後）水位 4.39m -

・3日02:00（４時間後）水位 5.41m レベル2

・3日03:00（５時間後）水位 6.61m レベル2

・3日04:00（６時間後）水位 7.10m レベル2

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯那賀川流域

・1日22時00分から2日22時30分までの流域平均雨量 235ミリ

・2日22時30分から3日1時30分までの流域平均雨量の見込み 130ミリ