【レベル３氾濫警報】那賀川に発表 22:40時点
2日午後10時40分、那賀川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇徳島県
阿南市、小松島市
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル３相当】古庄（上流）基準観測所（阿南市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。那賀川の古庄（上流）基準観測所（阿南市）では、03日03時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。那賀川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、小松島市、阿南市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯古庄（上流） 水位観測所（阿南市）
・2日22:00（ 現在 ）水位 2.84m -
・2日23:00（１時間後）水位 3.21m -
・3日00:00（２時間後）水位 3.73m -
・3日01:00（３時間後）水位 4.39m -
・3日02:00（４時間後）水位 5.41m レベル2
・3日03:00（５時間後）水位 6.61m レベル4
・3日04:00（６時間後）水位 7.10m レベル4
◯古庄（下流） 水位観測所（阿南市）
・2日22:00（ 現在 ）水位 2.84m -
・2日23:00（１時間後）水位 3.21m -
・3日00:00（２時間後）水位 3.73m -
・3日01:00（３時間後）水位 4.39m -
・3日02:00（４時間後）水位 5.41m レベル2
・3日03:00（５時間後）水位 6.61m レベル2
・3日04:00（６時間後）水位 7.10m レベル2
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯那賀川流域
・1日22時00分から2日22時30分までの流域平均雨量 235ミリ
・2日22時30分から3日1時30分までの流域平均雨量の見込み 130ミリ