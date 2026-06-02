横浜市役所（資料写真）

横浜市が水道・下水道料金の減免適用を誤ったことによる約２億１１００万円の徴収漏れについて、市がすでに時効を迎えた約５６７０万円についても時効に関する説明をせず支払いを求めていたことが明らかになった。１、２日の市会常任委員会で市が説明した。市側は「一般的に時効の説明はしていない」とするものの、市のミスに起因することでもあり、市議からは批判が相次いだ。

市によると、誤りがあったのは生活保護を受給するひとり親家庭などを対象とした減免制度。条件を満たさなくなった世帯を除外する際に事務処理ミスがあり、計４３６８世帯で減免が適用されたままになっていた。

うち２２４６世帯が４月２７日時点で支払いを開始または完了、７０９世帯が支払いの意向を示している。５６２世帯は他の制度で減免が再適用されたが、８５１世帯の計約４１６０万円が未回収という。

水道料金は、２０２０年３月末までに契約した世帯の時効は２年で、対象者側が時効を申し出た場合は時効が適用になる。だが市は「一般的に市側から時効を援用する（適用させる）かは確認していない」（総務局）といい、時効を迎えた分も説明せずに支払いを求めていた。