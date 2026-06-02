◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―２オリックス（２日・東京ドーム）

巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２回に逆転２ランを放ち、チームはオリックスに３―２で勝利。先発・則本は移籍後初勝利をつかんだ。殊勲の助っ人砲は「本当に則本さんも、そしてブルペンのみんなも頑張って投げてくれていたので、則本さんに初勝利をプレゼントできてよかった。彼は毎回素晴らしいピッチングをしてくれていましたし、今まで不運な形でなかなか勝ち星に恵まれなかった中で、我々も全力を尽くして初勝利をという中でつながってよかったです」と笑った。

「６番・中堅」で先発出場。０―１の２回１死一塁の第１打席。カウント１―１から先発右腕・九里の高め１３８キロの直球を振り抜くと、打球はあっという間に右中間スタンドに飛び込んだ。打球速度は１７５キロ、飛距離は１２９メートルだった。

先月３０日の日本ハム戦（エスコンフィールド）では逆方向への一発を放っていたキャベッジ。２試合ぶりの本塁打は来日２年連続２ケタとなる１０号となり「状態は確実に上がってきていると思いますし、勝つのが最優先。それに向けてこれからも努力していきたいと思います」と頼もしかった。