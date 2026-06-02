２日、杭州に到着したトンルン氏（右から２人目）。（杭州＝新華社記者／劉銘翔）

【新華社杭州6月2日】ラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席が2日、浙江省杭州市に到着し、国賓として5日間の中国訪問を開始した。

２日、浙江省杭州市で、電子商取引（ＥＣ）大手アリババグループの本部を見学するトンルン氏（中央）。 （杭州＝新華社記者／徐碰）

２日、浙江省杭州市で、電子商取引（ＥＣ）大手アリババグループの本部を見学するトンルン氏（中央）。 （杭州＝新華社記者／徐碰）

２日、浙江省杭州市のロボットメーカー、杭州雲深処科技で、ロボットを遠隔操作するトンルン氏（前列左から２人目）。（杭州＝新華社記者／徐碰）