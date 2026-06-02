ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ラオス国家主席が杭州到着 中国を国賓訪問 ラオス国家主席が杭州到着 中国を国賓訪問 ラオス国家主席が杭州到着 中国を国賓訪問 2026年6月2日 22時30分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２日、杭州に到着したトンルン氏（右から２人目）。（杭州＝新華社記者／劉銘翔） 【新華社杭州6月2日】ラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席が2日、浙江省杭州市に到着し、国賓として5日間の中国訪問を開始した。２日、浙江省杭州市で、電子商取引（ＥＣ）大手アリババグループの本部を見学するトンルン氏（中央）。 （杭州＝新華社記者／徐碰）２日、浙江省杭州市で、電子商取引（ＥＣ）大手アリババグループの本部を見学するトンルン氏（中央）。 （杭州＝新華社記者／徐碰）２日、浙江省杭州市のロボットメーカー、杭州雲深処科技で、ロボットを遠隔操作するトンルン氏（前列左から２人目）。（杭州＝新華社記者／徐碰）２日、浙江省杭州市で、ロボットメーカーの杭州雲深処科技を見学するトンルン氏。（杭州＝新華社記者／徐碰） リンクをコピーする みんなの感想は？