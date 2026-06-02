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気象台は、2日午後10時34分に、レベル３土砂災害警報を十津川村、下北山村、上北山村、川上村に発表しました。

南部では、土砂災害に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■奈良市西部
●レベル２土砂災害注意報

■奈良市東部
●レベル２土砂災害注意報

■天理市
●レベル２土砂災害注意報

■橿原市
●レベル２土砂災害注意報

■桜井市
●レベル２土砂災害注意報

■五條市北部
●レベル２土砂災害注意報

■五條市南部
●レベル２土砂災害注意報

■御所市
●レベル２土砂災害注意報

■香芝市
●レベル２土砂災害注意報【発表】

■葛城市
●レベル２土砂災害注意報

■宇陀市
●レベル２土砂災害注意報

■山添村
●レベル２土砂災害注意報

■曽爾村
●レベル２土砂災害注意報

■御杖村
●レベル２土砂災害注意報

■王寺町
●レベル２土砂災害注意報【発表】

■吉野町
●レベル２土砂災害注意報

■大淀町
●レベル２土砂災害注意報

■黒滝村
●レベル２土砂災害注意報

■天川村
●レベル２土砂災害注意報

■野迫川村
●レベル２土砂災害注意報

■十津川村
●レベル３土砂災害警報【発表】

■下北山村
●レベル３土砂災害警報【発表】

■上北山村
●レベル３土砂災害警報【発表】

■川上村
●レベル３土砂災害警報【発表】

■東吉野村
●レベル２土砂災害注意報