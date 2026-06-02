【レベル３土砂災害警報】奈良県・十津川村、下北山村、上北山村などに発表 22:34時点
気象台は、2日午後10時34分に、レベル３土砂災害警報を十津川村、下北山村、上北山村、川上村に発表しました。
南部では、土砂災害に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■奈良市西部
●レベル２土砂災害注意報
■奈良市東部
●レベル２土砂災害注意報
■天理市
●レベル２土砂災害注意報
■橿原市
●レベル２土砂災害注意報
■桜井市
●レベル２土砂災害注意報
■五條市北部
●レベル２土砂災害注意報
■五條市南部
●レベル２土砂災害注意報
■御所市
●レベル２土砂災害注意報
■香芝市
●レベル２土砂災害注意報【発表】
■葛城市
●レベル２土砂災害注意報
■宇陀市
●レベル２土砂災害注意報
■山添村
●レベル２土砂災害注意報
■曽爾村
●レベル２土砂災害注意報
■御杖村
●レベル２土砂災害注意報
■王寺町
●レベル２土砂災害注意報【発表】
■吉野町
●レベル２土砂災害注意報
■大淀町
●レベル２土砂災害注意報
■黒滝村
●レベル２土砂災害注意報
■天川村
●レベル２土砂災害注意報
■野迫川村
●レベル２土砂災害注意報
■十津川村
●レベル３土砂災害警報【発表】
■下北山村
●レベル３土砂災害警報【発表】
■上北山村
●レベル３土砂災害警報【発表】
■川上村
●レベル３土砂災害警報【発表】
■東吉野村
●レベル２土砂災害注意報