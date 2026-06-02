印象をよくするために


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幸せいっぱいなはずの婚姻届の提出。

けれど、夫となった人からの一言は「今日からお前は奴隷だから」でした。

夫・誠は付き合っていた頃はマメで、気遣いができて、理想の人だったという妻のカコさん。けれど結婚したその瞬間から、理不尽と暴言だらけの毎日になっていきます。

働かない、嘘をつく、そしてまさかの不倫まで!?

無職なのに生活費をギャンブルで使い、家事も何一つ手伝わない夫のことも、「子どもが生まれたら変わってくれるだろう」と信じてカコさんは日々を送っていましたが、夫の支配と暴言は続きます。

けれど子どもが産まれても何も変わらない、それどころかエスカレートしていく夫に、妻はついに反撃を決意して…？

モラハラ夫と、我慢を重ねながら日々を過ごす妻の苦しみを描いたセミフィクションをお送りします。

※本記事はカコマツ著の書籍『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』から一部抜粋・編集しました。

■第2回離婚調停

第2回調停期日


かなり遅れてですが…


金額を下げるつもりはありません！


意見が対立した場合


※金銭を無計画に費やすこと

調停でも嘘を重ねるんだと思います！


ガンじゃなかったの？


家族で話し合うはずですよね


完全に嘘をついていたのね！


全てを伝えます


2回目の入室


分割を希望します！


焦っていました


反応はありませんでした…


焦ってしまい勘違いしてしまったと…


動揺したように見えました


今回…


費用はおいくらだったんですか？


不貞に関して


慰謝料は認められにくいかも


資産がないから


ほんの一部にしかならないわ…


あなたが譲らないと


裁判になりますね


全て嘘であることを証明した


お子さんとの面会についてですが


初めて連絡が来た


何度も着信があった


嘘だと思います


著＝カコマツ／『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』