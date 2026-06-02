「母がガンで…」離婚調停委員にも平気で嘘をつく夫。印象を良くするためになんでもするなんて／モラハラ夫討伐日記（23）
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幸せいっぱいなはずの婚姻届の提出。
けれど、夫となった人からの一言は「今日からお前は奴隷だから」でした。
夫・誠は付き合っていた頃はマメで、気遣いができて、理想の人だったという妻のカコさん。けれど結婚したその瞬間から、理不尽と暴言だらけの毎日になっていきます。
働かない、嘘をつく、そしてまさかの不倫まで!?
無職なのに生活費をギャンブルで使い、家事も何一つ手伝わない夫のことも、「子どもが生まれたら変わってくれるだろう」と信じてカコさんは日々を送っていましたが、夫の支配と暴言は続きます。
モラハラ夫と、我慢を重ねながら日々を過ごす妻の苦しみを描いたセミフィクションをお送りします。
※本記事はカコマツ著の書籍『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』から一部抜粋・編集しました。
■第2回離婚調停
※金銭を無計画に費やすこと
著＝カコマツ／『モラハラ夫討伐日記 〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』