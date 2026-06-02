四国電力送配電によりますと、きょう（2日）午後5時半ごろから午後9時過ぎにかけて、三豊市や丸亀市などで相次いで停電が発生しています。

【写真を見る】香川県で相次いで停電 原因調査中【四国電力送配電 21時50分発表】

三豊市 高瀬町佐股

21時10分発生

停電戸数約60戸 (発生時の停電戸数 約60戸)



停電理由：調査中

対応状況：現在、停電地域において故障箇所と原因を特定中。

丸亀市 広島町青木、広島町市井、広島町釜の越、広島町甲路

19時33分発生

停電戸数約200戸 (発生時の停電戸数 約200戸)





観音寺市 伊吹町

停電理由：調査中対応状況：現在、停電地域において故障箇所と原因を特定中。

19時20分発生

停電戸数約70戸 (発生時の停電戸数 約400戸)



停電理由：調査中

対応状況：荒天のため復旧作業に着手できない状況。復旧は天候が回復しだい着手。

三豊市 高瀬町上高瀬

18時36分発生

停電戸数10戸未満 (発生時の停電戸数 約900戸)



停電理由：調査中

対応状況：現在、復旧作業中。復旧は０時頃見込み。

木田郡三木町 大字朝倉、 大字氷上

17時36分発生

停電戸数約50戸 (発生時の停電戸数 約300戸)



停電理由：調査中

対応状況：現在、停電地域において故障箇所と原因を特定中。

最新の情報は、四国電力送配電のホームページで確認できます。