【レベル３氾濫警報】勝浦川水系勝浦川に発表 22:10時点
2日午後10時10分、勝浦川水系勝浦川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇徳島県
徳島市、小松島市、勝浦町
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル３相当】横瀬基準観測所（勝浦郡勝浦町）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。勝浦川の横瀬基準観測所（勝浦郡勝浦町）では、02日23時50分頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。勝浦川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、徳島市、小松島市、勝浦郡勝浦町では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯横瀬 水位観測所（勝浦郡勝浦町）
・2日21:50（ 現在 ）水位 3.34m レベル2
・2日22:00（１０分後）水位 3.40m レベル2
・2日22:10（２０分後）水位 3.47m レベル2
・2日22:20（３０分後）水位 3.56m レベル2
・2日22:30（４０分後）水位 3.65m レベル3
・2日22:40（５０分後）水位 3.74m レベル3
・2日22:50（６０分後）水位 3.81m レベル3
・2日23:00（７０分後）水位 3.89m レベル3
・2日23:10（８０分後）水位 3.96m レベル3
・2日23:20（９０分後）水位 4.04m レベル3
・2日23:30（１００分後）水位 4.11m レベル3
・2日23:40（１１０分後）水位 4.18m レベル3
・2日23:50（１２０分後）水位 4.25m レベル4
・3日00:00（１３０分後）水位 4.33m レベル4
・3日00:10（１４０分後）水位 4.39m レベル4
・3日00:20（１５０分後）水位 4.45m レベル4
・3日00:30（１６０分後）水位 4.51m レベル5
・3日00:40（１７０分後）水位 4.58m レベル5
・3日00:50（１８０分後）水位 4.64m レベル5
◯江田 水位観測所（小松島市）
・2日21:50（ 現在 ）水位 3.02m -
・2日22:00（１０分後）水位 3.09m -
・2日22:10（２０分後）水位 3.17m -
・2日22:20（３０分後）水位 3.25m -
・2日22:30（４０分後）水位 3.33m -
・2日22:40（５０分後）水位 3.42m レベル2
・2日22:50（６０分後）水位 3.52m レベル2
・2日23:00（７０分後）水位 3.63m レベル2
・2日23:10（８０分後）水位 3.74m レベル2
・2日23:20（９０分後）水位 3.85m レベル2
・2日23:30（１００分後）水位 3.97m レベル2
・2日23:40（１１０分後）水位 4.08m レベル2
・2日23:50（１２０分後）水位 4.19m レベル3
・3日00:00（１３０分後）水位 4.30m レベル3
・3日00:10（１４０分後）水位 4.39m レベル3
・3日00:20（１５０分後）水位 4.48m レベル3
・3日00:30（１６０分後）水位 4.56m レベル3
・3日00:40（１７０分後）水位 4.63m レベル3
・3日00:50（１８０分後）水位 4.69m レベル3
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯勝浦川上流域（横瀬上流域）
・2日19時00分から2日22時00分までの流域平均雨量 88ミリ
・2日22時00分から3日1時00分までの流域平均雨量の見込み 170ミリ