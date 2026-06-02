佐藤大空、『時すでにおスシ!?』にサプライズ登場 兄・遙灯とドラマ初の兄弟役共演
TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第9話に、2024年放送の金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』で謎の男の子・ライオン役を演じて注目を集めた人気子役・佐藤大空がサプライズ出演した。佐野史郎演じる立石船男の孫役として登場し、物語に彩りを添えた。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
『時すでにおスシ!?』は、永作博美演じる待山みなとが、子育てを終えた50歳という節目で新たな人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルドラマ。夫を事故で亡くしたみなとが、3ヶ月で鮨職人を目指せる“鮨アカデミー”に飛び込み、松山ケンイチ演じる堅物講師・大江戸海弥らとの出会いを通じて成長していく人生応援作だ。
第9話では、鮨アカデミーの生徒たちが実際の客を相手に鮨を振る舞う“カウンター試験”が描かれた。その場面で佐藤は立石の孫として登場。立石が握った鮨を無邪気に頬張る姿を見せ、視聴者にサプライズを届けた。
さらに、佐藤の兄である遙灯も同作に出演しており、劇中では初めて兄弟役として共演。実の兄弟ならではの自然なやり取りも見どころの1つとなった。
佐藤は『ライオンの隠れ家』での好演をきっかけに注目を集め、その後もバラエティー番組『それ Snow Man にやらせて下さい』などに出演。俳優としてだけでなく幅広い活躍を見せている。
また、松山とは2025年公開のディズニー＆ピクサー映画『星つなぎのエリオ』で親子役として共演しており、今回がそれ以来の再共演となった。ドラマファンだけでなく、2人の再タッグに注目していた映画ファンにとっても見逃せない出演となった。
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『時すでにおスシ!?』は、永作博美演じる待山みなとが、子育てを終えた50歳という節目で新たな人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルドラマ。夫を事故で亡くしたみなとが、3ヶ月で鮨職人を目指せる“鮨アカデミー”に飛び込み、松山ケンイチ演じる堅物講師・大江戸海弥らとの出会いを通じて成長していく人生応援作だ。
さらに、佐藤の兄である遙灯も同作に出演しており、劇中では初めて兄弟役として共演。実の兄弟ならではの自然なやり取りも見どころの1つとなった。
佐藤は『ライオンの隠れ家』での好演をきっかけに注目を集め、その後もバラエティー番組『それ Snow Man にやらせて下さい』などに出演。俳優としてだけでなく幅広い活躍を見せている。
また、松山とは2025年公開のディズニー＆ピクサー映画『星つなぎのエリオ』で親子役として共演しており、今回がそれ以来の再共演となった。ドラマファンだけでなく、2人の再タッグに注目していた映画ファンにとっても見逃せない出演となった。