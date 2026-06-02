俳優の吉沢亮さん（32）と横浜流星さん（29）が1日、第35回日本映画批評家大賞授賞式典に出席。受賞の喜びを明かしました。

日本映画批評家大賞は、1991年に水野晴郎さんが発起人となり、淀川長治さん、小森和子さんといった当時第一線で活躍していた映画批評家たちによって設立された賞で、今回は映画批評家ならではの視点で選定された作品賞や監督賞など、16の賞が17組に授与されました。

2人が共演した映画『国宝』で、吉沢さんは主演男優賞、横浜さんは助演男優賞を受賞。映画は、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎の世界に飛び込み、やがて国の宝となる男の物語で、吉沢さんは主人公の立花喜久雄を、横浜さんは名門歌舞伎役者の御曹司で、喜久雄のライバルの大垣俊介を演じました。

■吉沢亮「すごい現象が起きているな」

映画『国宝』が公開されてから約1年がたち、吉沢さんは「当然この作品を作っている我々としては、できるだけ多くの方に心に残るような作品を作ろうという思いで当然作ってはいるんですけど、まさかこんなにもたくさんの方に愛していただける作品になるとは思ってもなかったですし、実はまだ公開が続いているっていう。この状況とかも本当に僕自身全然信じられないというか、もう本当にたくさんの愛してくださった皆様に感謝しかないですね」と思いを語りました。

また、司会者から外で役名である“喜久雄”と呼ばれることはあるのかと聞かれた吉沢さんは、「特にはないですけど（笑）」とコメントし、会場から笑いが。さらに、「やっぱりどんな現場に行っても、『国宝』の話をしてくださるのが、なんかこんな経験今までなかったので、本当に“あ、なんか、すごい現象が起きているな”というのは日々実感していますね」と話し、身の回りでの影響を明かしました。

■横浜流星「助演とはなんなのか」向き合い続けた1年

助演男優賞を受賞した横浜さんは、「2025年は『国宝』、『片思い世界』という作品で助演というかたちで、“助演とはなんなのか”向き合い続けてきた1年でした」と振り返り、「日本映画批評家大賞でこのように評価をいただけたことは、とてもうれしく報われたような思いです。今後も日本映画を発展させられるよう作品命で役を生きていきますし、たくさんの方々に映画館に足を運んでいただけるよう努めたいと思いますし、またこの場に戻ってこられるよう精進します」と今後の意気込みを明かしました。

実際に歌舞伎を見に行く人が増えるなど、映画『国宝』が歌舞伎界に与えた影響について、横浜さんは「歌舞伎役者さんを生きるってなった時に、やはり歌舞伎役者さんへの敬意を示したいなと思っていまして。『国宝』が公開されて、歌舞伎に足を運ばれる方もたくさんいたというのは、一つ自分の責務を全うできたのかな」とコメント。

さらに、「『国宝』の公開があったから歌舞伎の世界の興行も少し変わった」と言われたことがあったという横浜さんは、「それはすごくうれしいことだなと思いましたし、それは逆もしかりだと思うので、歌舞伎に普段いらっしゃる方々も映画館に足を運んでくださったと思いますし、そういう相乗効果が生まれたっていうのは、作品を作る作り手としてはこの上ない幸せなことだなって思いました」と喜びを語りました。