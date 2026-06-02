『スターフォックス』新作の映像公開 カメラで自分の顔がキャラに変身！顔の向きや口の動きなども連動
人気ゲーム『スターフォックス』の新作『Star Fox』（Nintendo Switch 2 6月25日発売）の新映像が公開された。カメラを使うことで、自分の顔がスターフォックスのキャラクターとなり、顔の向きや口の動きなども連動することがわかった。
【動画】すげぇ！公開された『スターフォックス』新作の映像公開
新作『Star Fox』は、銀河の命運を託された、やとわれ遊撃隊「スターフォックス」がｍ相棒「アーウィン」を操り宿敵アンドルフに立ち向かう、シネマティックシューティングとなっている。
映像では「カメラを使って、自分の顔をキャラクターに変身させることも」「顔の向きだけでなく、口の動きやまばたきも反映できる」と説明している。
【動画】すげぇ！公開された『スターフォックス』新作の映像公開
新作『Star Fox』は、銀河の命運を託された、やとわれ遊撃隊「スターフォックス」がｍ相棒「アーウィン」を操り宿敵アンドルフに立ち向かう、シネマティックシューティングとなっている。
映像では「カメラを使って、自分の顔をキャラクターに変身させることも」「顔の向きだけでなく、口の動きやまばたきも反映できる」と説明している。