【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領が、戦闘終結に向けたイランとの交渉に進展が見られず、いら立ちを募らせている。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相との１日の電話会談では怒りを爆発させ、ＳＮＳなどで交渉に対する「怒り」や「投げやり」な感情を吐露した。長期戦も辞さないイランのペースで交渉が進みつつある実情を映し出している。

■異例の罵倒

「一体何をやっているんだ。お前はクレイジーだ。誰もがお前を嫌っている」。米主要ニュースサイト・アクシオスによると、トランプ氏は１日、イスラエルとの電話会談でネタニヤフ氏を何度も批判した。米大統領が、「特別な関係」にあるイスラエルの首相を罵倒するのは極めて異例だ。

トランプ氏はここ数日、「ネタニヤフ氏が事態をエスカレートさせている」と不快感を示し、「イスラエルは世界中で孤立する」と語気を強めたという。

１１月に中間選挙が控える中、トランプ氏には支持率低迷につながるイランとの戦闘を早期終結させたい意向がある。実際、５月下旬には、イランとの「覚書」の合意が近付いたとされる。だが、イスラエルはレバノンでの戦線拡大を示し、イランを刺激。１日にはイランは「米国との交渉を停止する」（イラン・タスニム通信）と報じられた。

■投げやり

トランプ氏は、イランに対するいら立ちも深めている。

イランは軍事力で極端な劣勢にありながらも、ホルムズ海峡を「人質」に取り、停戦に結びつけた。交渉では早期決着を急ぐトランプ政権の足元を見て、海峡を自らが管理すると譲らず、高濃縮ウランの引き渡しを拒否する姿勢も崩さない。米紙ニューヨーク・タイムズによると、トランプ氏は、米国の提案に対する回答に時間がかかりすぎだとイランへの不満を漏らしているという。

トランプ氏は１日、米ＣＮＢＣのインタビューに「正直言って、（イランとの）交渉が終わっても構わない」と言及。長引く協議については「非常に退屈になってきた」と投げやりな態度を取った。ＳＮＳへの投稿は止まらず、「（国内の議員は）ただ座ってリラックスしていればいい。最終的には全てうまくいく」と自身を批判する議員に矛を向けた。

■身内から批判

イランは、体制指導部が外交・交渉方針を決定しており、焦りを見せない。中間選挙を控える米国とは異なり、国民の審判を受ける機会のない指導部は、交渉の長期戦をいとわない。

トランプ氏に対しては、身内の共和党内から拙速な戦闘終結は「弱腰だ」と批判する動きも出ている。ロジャー・ウィッカー上院軍事委員長は５月下旬、「停戦は大惨事で、全ての成果が無駄になる」とクギを刺し、安易な妥協を許さない姿勢を示した。