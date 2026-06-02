湾内に避難している船舶＝２日午前１１時４０分ごろ、油壺湾

台風６号は、神奈川県に３日昼前から夕方にかけて最接近する見込みだ。横浜地方気象台は２日、気象解説情報を発表。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、高波に警戒するよう呼びかけている。避難所を開設し、早めの避難を呼びかける自治体が相次いだ。

気象台によると、台風６号は２日午後３時時点で種子島の西北西約４０キロ地点にあり、１時間におよそ３５キロの速さで北東へ進んでいる。中心気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっている。東寄りに進路を変え、本州南岸を進む見込み。

台風や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県では３日未明から昼過ぎにかけて大気の状態が非常に不安定となる。県内の雨のピークは３日朝から昼前にかけての見込み。雷を伴って１時間に５０ミリの非常に激しい雨が降る所がある。同日夕までの２４時間に予想される雨量は東部で２００ミリ、西部で２５０ミリとみている。

海上はうねりを伴ってしけとなる。同日の波の高さは東京湾（横浜・川崎）２・５メートル、東京湾（三浦半島）４メートル、相模湾５メートル、最大風速は陸上で１５メートル（最大瞬間風速３０メートル）、海上で２０メートル（同３０メートル）と予想される。台風の進路や発達の程度によっては海上で暴風となる可能性があるとしている。

台風６号の接近に伴い、相模原市や鎌倉市、大和市、箱根町など県内の公立小中学校の多くが３日の臨時休校を決めた。横浜市立学校の一部も休校する。県教委によると、県立学校では高校３５校、特別支援学校２５校が休校を決めたという。

公共交通機関にも影響が出ている。ＪＲ湘南新宿ラインは新宿─小田原・逗子間で始発から午後４時ごろまで運休。横須賀・久里浜港と千葉・金谷港を結ぶ東京湾フェリーは終日欠航する。小田原厚木道路や東名高速道路などの一部区間で同日午前６時から通行止めになる可能性がある。

また藤沢市江の島の「江の島サムエル・コッキング苑」や洞窟「江の島岩屋」も閉鎖される。

避難泊地である油壺湾（三浦市三崎町小網代）には漁船が続々と避難した。県東部漁港事務所によると、２日午前９時２０分現在、４６隻が湾内に集結。ロープで係留ブイと結ぶなどして、台風に備えた。