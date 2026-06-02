「ジョッキーズチャンピオンシップ」（２日、船橋）

兵庫の吉村智が大逆転で３度目のＶ−。世界のひのき舞台へ、たった１枚の“ゴールドチケット”をかけた「２０２６地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」が２日の船橋競馬７、９、１１Ｒの３レースで全国各地の地方競馬場のリーディングジョッキー１４人によって争われた。

台風６号の影響から降り出した雨の中、２戦終了時点で最下位まで全員にＶチャンスのある希に見る混戦。これを制したが吉村智だった。７、１４着の総合１２位で迎えた最終戦。２２００メートルの長丁場。２周目３角で先頭に立ち逃げ込みを図る中島龍騎乗の１番人気グラツィオーソを、４番人気ラップランドで２番手から直線を向くと、最後はインに潜り込んで強襲。最後はこん身の力で１馬身差し切った。

まさに大逆転で、８月２２、２３日にＪＲＡ・札幌競馬場で行われる「２０２６ワールドオールスタージョッキーズ」（国際騎手招待競走）へ、１９年（７位）、２４年（１１位）に続いて三たび、地方競馬代表騎手として推薦されることになった。「素直にうれしいです。馬がしっかりとひと追いごとに伸びてくれました。代表として恥じないレースをして、優勝したいです」と抱負を語ると、熱心な地方競馬ファンから熱い拍手と声援が飛んだ。

２位の大井・笹川翼が補欠騎手となり、浦和のルーキー・中山遥が３位と奮闘した。