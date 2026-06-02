ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「義姉のその行動が気になる…」甥っ子が泊まりに来たら日頃の義姉の… 「義姉のその行動が気になる…」甥っ子が泊まりに来たら日頃の義姉の子育てが見えてきた‥夫も唖然!? 「義姉のその行動が気になる…」甥っ子が泊まりに来たら日頃の義姉の子育てが見えてきた‥夫も唖然!? 2026年6月2日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 最初は礼儀正しくて気配りもできる甥っ子・瑛介に、千佳さんは感心していたんですよね。でも『寝癖を直して』って笑顔でお願いされたときは、さすがに驚いてしまったのでは…!? 春で中3ですよね？義姉さんの子育て、これはただの過保護では済まないレベルな予感がしてきました。>>【まんが】過保護すぎる義姉(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】過保護すぎる義姉 「旦那さんと別れて」突然見知らぬ女からメッセージ…平和だと思っていた結婚生活が崩れ落ちた!? 「私があなたたちの結婚式を段取りしてあげる」義姉の強気な発言に夫は無言!? 波乱の結婚式は想定外の結末へ？