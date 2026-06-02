最初は礼儀正しくて気配りもできる甥っ子・瑛介に、千佳さんは感心していたんですよね。

でも『寝癖を直して』って笑顔でお願いされたときは、さすがに驚いてしまったのでは…!? 春で中3ですよね？

義姉さんの子育て、これはただの過保護では済まないレベルな予感がしてきました。

>>【まんが】過保護すぎる義姉

(ウーマンエキサイト編集部)