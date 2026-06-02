台風6号　四国南部に最接近　高知・四万十町にレベル4大雨危険警報発表

台風6号は現在、四国南部に最も近づいていて、3日に関東に最接近する見込みです。

気象庁は午後8時過ぎ、高知・四万十町にレベル4大雨危険警報を発表しました。

台風6号は、午後9時には四国南部に最も接近していて、今後、速度を速め本州の南岸を東寄りに進む予想です。

3日朝にかけて近畿や東海に近づき、昼ごろには関東に最も接近する見込みです。

この影響で九州から四国では激しい雨になっています。

宮崎県の日南市を流れる「広渡川」と「酒谷川」では、一時、新しい防災気象情報がスタートしてから初めてとなる「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。

また、午後8時過ぎには、高知・四万十町に「レベル4大雨危険警報」が新たに発表されました。

安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとってください。

今後、九州から東海では線状降水帯が発生する恐れがあり、川の氾濫や低い土地の浸水、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。

今後、予想される降水量は多いところで3日夕方までに東海で350mm、関東甲信・近畿で300mmなどとなっています。

台風が近づく前から雨や風が強まり、交通機関にも影響が出る恐れがあります。

最新の情報に注意が必要です。