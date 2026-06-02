気象庁の発表によりますと、台風6号は今夜にかけて九州南部にかなり接近し、明日3日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する見込みです。

【画像】最新の台風6号の進路図 今後は日本列島の東をかすめるように北に

3日の日中に東京には最接近するとみられています。

気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、そしてうねりを伴う高波に厳重な警戒を呼びかけています。

【台風の現状と予想】

台風6号は、今日午後4時の時点で種子島の北およそ30キロの海上を、1時間に35キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。

【大雨と線状降水帯への警戒】

西日本や東日本の太平洋側を中心に猛烈な雨が降り、大雨となる見込みです。 明日3日の午後6時までに予想される24時間の雨量は、いずれも多いところで以下の通りです。

○東海地方・・・350ミリ

○関東甲信地方・近畿地方・・・300ミリ

○四国地方・・・250ミリ

○東北地方・九州北部地方・・・100ミリ

特に、九州南部、四国、近畿、東海の各地方では、「線状降水帯」が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあり、厳重な警戒が必要です。

【暴風・高波への警戒】

広い範囲で非常に強い風が吹き、海は猛烈なしけとなる見込みです。 明日3日に予想される最大瞬間風速は、関東甲信、東海、近畿、四国地方で35メートルに達する見込みです。 また、明日3日に予想される波の高さは、関東甲信地方で9メートル、東海、近畿、四国地方で8メートルと、うねりを伴った猛烈なしけとなるおそれがあります。

【防災の呼びかけ】

西日本では明日にかけて、東日本では明日は、土砂災害や浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。周囲が急に暗くなるなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、直ちに頑丈な建物の中に移動するなど、安全の確保に努めてください。

今後の最新の気象情報に十分ご注意ください。