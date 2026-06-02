　2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比100円高の6万6850円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万6734.24円に対しては115.76円高。出来高は2711枚となっている。

　TOPIX先物期近は3922.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.74ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66850　　　　　+100　　　　2711
日経225mini 　　　　　　 66850　　　　　+105　　　 63951
TOPIX先物 　　　　　　　3922.5　　　　　-1.5　　　　4202
JPX日経400先物　　　　　 35645　　　　　 +40　　　　 119
グロース指数先物　　　　　 764　　　　　　-1　　　　 200
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース