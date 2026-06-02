日経225先物：2日22時＝100円高、6万6850円
2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比100円高の6万6850円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万6734.24円に対しては115.76円高。出来高は2711枚となっている。
TOPIX先物期近は3922.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.74ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66850 +100 2711
日経225mini 66850 +105 63951
TOPIX先物 3922.5 -1.5 4202
JPX日経400先物 35645 +40 119
グロース指数先物 764 -1 200
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3922.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.74ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66850 +100 2711
日経225mini 66850 +105 63951
TOPIX先物 3922.5 -1.5 4202
JPX日経400先物 35645 +40 119
グロース指数先物 764 -1 200
東証REIT指数先物 売買不成立
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