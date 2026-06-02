プロ野球セ・パ交流戦は2日、台風6号の影響で2試合が中止となる中、各地で4試合が行われました。

交流戦首位のソフトバンクは、大津亮介投手が中日打線を9回完封。昨季の交流戦王者が5連勝で首位を走ります。ロッテはヤクルトに完封勝利で3位浮上。巨人はオリックスとの接戦に勝利。オリックス、中日、巨人の3チームが4勝3敗の5位タイで並びます。また楽天がDeNAに逆転勝利で、交流戦7試合目で待望の初勝利。一方、雨で試合が中止となった6連敗中の広島だけまだ勝利がありません。

この日は4試合中パ・リーグが3試合勝利。ここまでパ・リーグ24勝、セ・リーグが15勝(引き分け1)となっており、3年連続で勝ち越しているパ・リーグが強さをみせています。

＜6月2日の交流戦結果＞

◆ソフトバンク 3−0 中日

勝利【ソフトバンク】大津亮介(6勝1敗)

敗戦【中日】マラー(1勝3敗)

◆巨人 3−2 オリックス

勝利【巨人】則本昂大(1勝3敗)

敗戦【オリックス】九里亜蓮(5勝4敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗16S)

本塁打【巨人】キャベッジ10号【オリックス】中川圭太3号

◆ロッテ 5−0 ヤクルト

勝利【ロッテ】ジャクソン(3勝5敗)

敗戦【ヤクルト】松本健吾(5勝1敗)

◆楽天 7−3 DeNA勝利【楽天】柴田大地(1勝1敗1S)敗戦【DeNA】中川虎大(4勝2敗)本塁打【楽天】伊藤光1号、平良竜哉8号【DeNA】蝦名達夫2号