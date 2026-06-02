「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリに輝いたグラビアアイドル・葵りんごが1日、自身のインスタグラムでゴルフ場でのショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】ひざ上丈でしゃがんだら…文字通りのナイスショット

葵は「今日も早起きゴルフ行ってきたよ」とカートに乗った姿を公開。バイザーをかぶったコーデは座っていても曲線のボリュームを際立たせる襟付き半袖ニットにヒザ上丈のスカート。しゃがんでピンクのボールを置いて、ドライバーをフルスイングする動画ではひらりとスカートがひるがえるシーンも。ショットを放った後に浮かべる表情も超絶キュートだ。



肝心の成績も上々だったようで、「人生初のパー取れました！ テニス部だったので意外と豪快なスイングします」と動画では、はにかみながらピースサインを決めている。ファンからは「ナイスショット！」「ハマってますね！」「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」「りんご姫カッコいいな」などの声が寄せられていた。



葵は初ラウンドを伝えた5月3日の投稿で「ゴルフ3ヶ月目で127だった！」と報告。同24日には「朝4時半スタート、9時には終了！」と早朝からラウンドしたことを明かし、スコアが「125！」だったことも記している。



プロ野球・横浜ベイスターズのユニホーム姿の写真もインスタグラムには数多くアップされており、横浜スタジアムのみならず、横須賀スタジアムにも足を伸ばしている。最後は「目指せ今年中に100切り！」と目標を掲げて結んだ。



（よろず～ニュース編集部）