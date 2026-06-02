張保皐の銅像の前で記念撮影する韓国人観光客。（２０２５年６月１日撮影、栄成＝新華社配信）

【新華社済南6月2日】中国山東半島の東端に位置する山東省栄成市の赤山風景区に、千年にわたる中日韓の文化交流の記憶を今に伝える赤山法華院がある。近年は日本や韓国からの観光客も多く訪れ、中日韓の交流の歴史に触れる場となっている。

赤山法華院は9世紀前半、新羅の海上貿易家として知られる張保皐（チャン・ボゴ）によって建立された。当時中国（唐）に滞在していた新羅の人々にとって、礼拝や交易、日常生活の拠点となっていた。その後、日本の高僧円仁（えんにん）が唐への修行の旅の途中にこの寺に立ち寄り、その様子を「入唐求法巡礼行記」に書き残している。

山東大学国際問題研究院の高梓菁（こう・しせい）研究員によると、円仁は日本へ帰国後、唐で学んだ仏教の教えを広めることに尽力した。円仁の入寂後、その遺志を受け継いだ弟子の安慧（あんえ）が888年ごろ、京都の比叡山のふもとに赤山禅院を建立し、円仁が唐滞在中に加護を受けたとされる赤山明神をまつったという。

赤山法華院の前で記念撮影する観光客。（２０２４年４月１３日撮影、栄成＝新華社配信）

多くの日本や韓国の観光客にとって、法華院を訪れることは観光名所巡りにとどまらず、千年の時を超えた文化のルーツをたどる旅でもある。韓国から訪れた観光客は「建物が丁寧に修繕されていて、歴史あるたたずまいがよく保たれている。法華院は日本や韓国の仏教と深い縁があると知り、いっそう親しみを感じる」と語った。

赤山法華院は現在、多くの研究者から中日韓3カ国の文化交流を示す重要な歴史的遺産とみなされ、3カ国をつなぐ仏教文化の象徴として知られている。

赤山明神像に続く１０８段の階段で記念撮影する観光客。（２０２５年６月１日撮影、栄成＝新華社配信）

赤山風景区弁公室の馬月君（ば・げつくん）主任によると、寺院は唐の武宗年間（840〜846年）に皇帝の命令で取り壊された。1987年には中日合同調査団が円仁の記録を手がかりに法華院跡を発見。翌88年に元の場所で再建され、89年から一般公開が始まった。再建された寺院は敷地面積5千平方メートル余りで、唐風の建築様式を採用し、配置も「入唐求法巡礼行記」の記述とほぼ一致している。

赤山風景区は今年、韓国のソウルをはじめ各地で観光PR活動を展開し、張保皐文化や法華院の歴史を紹介してきた。こうした取り組みもあり、今年1〜5月に風景区を訪れた韓国人観光客は前年同期比33％増、日本人観光客は20％増となった。

赤山風景区広報企画部の張小黎（ちょう・しょうれい）経理は「法華院は重要な宗教施設であるだけでなく、中日韓の友好交流を物語る歴史的な証しでもある。風景区ではここ数年、多言語の案内表示や解説サービス、バリアフリー設備の整備を進めており、より多くの外国人観光客にこの地の文化的な奥深さを感じてもらいたい」と語った。（記者/李志浩）

赤山風景区の噴水を眺める人々。（５月４日撮影、栄成＝新華社配信）

張保皐伝記館を見学に訪れた人々。（２０２４年４月１３日撮影、栄成＝新華社配信）