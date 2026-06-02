「知りたくないの」「今日でお別れ」などの名曲で知られる歌手・菅原洋一（すがわら・よういち、本名同じ）さんが５月３１日午前９時２６分、悪性リンパ腫のため都内の病院で死去した。９２歳だった。日本歌手協会が２日、発表した。

１８年８月、東京・吉祥寺のホテルで菅原さんにインタビューした。歌手生活６０周年を迎えた８５歳は鮮やかなピンク色のジャケット姿。背筋はピンと伸び、言葉は優しく、力強い。「引退は全く考えてない。今日が最後という気持ちで歌い続けると次に続くんです」。そのクシャっとした笑顔は鮮明に覚えている。

パワフルで伸びやかな歌声は、生後すぐに他界した母譲り。５歳の頃、地元の兵庫・加古川市の商店街で歌うと周囲に褒められ、歌手を夢見た。だが、幼少期から腎臓や心臓の病気を患い「病弱で長生きしないだろうと好きな道に進んだ」。９０歳を過ぎても歌い続け、歩く時も腹式呼吸は欠かさない。「ダジャレだけど、生きることは『息（いき）る』こと。歌の呼吸で長生きできた」と明かした。

愛嬌（あいきょう）ある表情から「夜のヒットスタジオ」の司会・前田武彦さんが名付けた愛称の「ハンバーグ」については「ハンバーグのように皆に愛される存在に…と、僕が勝手に解釈してた。仕事で夜中まで歌って、食べて飲んで、顔がもっとハンバーグになってた」。５０分間のインタビュー中、笑顔が絶えなかった。

ヒット曲「今日でお別れ」はコンサートの最後に歌うことが多かった。「１コーラス後に拍手で雰囲気が壊されるより、ゆっくり聴いて最後に拍手がほしい」というのがこだわり。悲報に接し、両手を合わせるとともに、心の中で拍手を送りたい。（星野 浩司）