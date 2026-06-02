映画「キングダム 魂の決戦」ワールドプレミアが行われ、山粼賢人さん、吉沢亮さん、橋本環奈さん、志尊淳さん、神尾楓珠さん、豊川悦司さん、佐藤浩市さん、小栗旬さんら豪華キャスト16名が東京有明アリーナに集結しました。



【写真を見る】【 山粼賢人 】キングダム最新作が今夏公開「スケールもパワーアップ」「熱い夏が始まる」





山粼さんは、キングダム5作目となる本作について狒虻遒痢崑臂軍の帰還」まで、沢山の方に観ていただいて一緒に盛り上がってこれた。新たなキャストも含め、スケールもパワーアップして、新たなものを届けられると本当にワクワクしてます瓩伴信を見せました。

吉沢さんは爛轡蝓璽5作も続く、この奇跡の現象に本当に感謝ですし、こんなド派手なイベントをやらせていただいて、またキングダムの熱い夏が始まるんだなって今すごく実感しています瓩噺譴蠅泙靴拭





橋本さんは爛轡蝓璽1の時は全く戦場に出ていない、転がってるだけの可了貂（かりょうてん：役名）が、5作目では戦ってるわけではないんですが、軍師として飛信隊を支える役目となって本当嬉しく思います瓩函演じたキャラクターの成長を喜んでいました。





小栗さんは、山粼さんらが属する秦国と敵対する、趙の宰相を演じており燹併１討蓮乏擇靴ったです。陥れてます！爐肇縫筌蝓





今作でキングダムシリーズ初参加となる志尊さんは4作品積み上げられたものに5作目から入る。しかも秦国の中で入るっていうのは、皆さんに何歩先も行かれている状態だなっていうのは重々感じた中で、皆さんに追いつけるように必死にやらせていただいた瓩反兇衒屬蠅泙靴拭６Ρ蚓鬚里△觧粼さんについて4作品背負ってきた、賢人の背中を見させていただきましたね瓩抜局。同じく初参加の神尾さんは燹併粼さんを）見た瞬間、「信だ！」ってなりました瓩範辰掘会場を和ませました。







山粼さんは狄と蒙恬と王賁の3人の関係性がすごい好きなんで、2人がやってくれて本当によかった瓩函同じ若き将を演じた者同士で称え合っていました。

【担当：芸能情報ステーション】