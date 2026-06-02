◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ３―７楽天（２日・横浜）

ＤｅＮＡは楽天に逆転負け。交流戦は３カード連続で初戦を落とした。

先発した平良拳太郎投手が１４０キロ台後半の直球にスライダー、カットボール、シンカーを織り交ぜ、２回まで無安打の好投を見せた。しかし３回先頭のマッカスカーを歩かせ、続く太田の中前安打で無死一、三塁のピンチを背負った。荘司の送りバントで１死二、三塁。続く佐藤に中犠飛を打たれ先制を許した。さらに辰己に左中間適時二塁打を許し、２点を先制された。

２点を追いかける５回１死一、二塁。荘司の投じた６球目。蝦名達夫が高めの１４７キロを左翼スタンドに運ぶ今季２号３ランで逆転に成功した。ダイヤモンドを一周し生還すると笑顔のナインに迎えられ「後ろにつなぐ意識で低めを何とか我慢しながら、強いスイングをすることを心掛けていました。チームに勢いを与える一打になりうれしいです！アッタボーイ！」と喜んだ。しかし８回、中川虎大が鈴木大地に同点打を浴びると、なお２死一、三塁で、マッカスカーに左前へ勝ち越し打を許した。さらに９回には３点を献上して敗れた。

この日は１８５９年６月２日に横浜港が開港したことを記念する日。午後７時３０分過ぎから花火大会が始まり、右翼スタンド後方を３０００発の花火が彩った。