◇練習試合 紅葉川7―2城東（2026年6月2日 オーエンススタジアム江戸川）

紅葉川が校舎にほど近いオーエンススタジアム江戸川で、城東と「都立校対決」の練習試合を実施し、7―2で快勝した。

今春に就任した安部雄太監督は「調子が良いので、あれくらい打ってくれるとは思っていました。元々打つ力はありましたので（春以降は）守備の時間を増やしてきました。1試合3点以内に抑えようという話はしていますので、今日は2点に抑えられてよかったです」と手応えを語った。

安部監督は、城東の選手として背番号11で01年夏の甲子園に出場した経験を持つ。当時のチームメートだった内田稔監督率いる母校との平日ナイターを実施し「夏を控えたタイミングで少しでも球場で試合経験を積みたい。土日に雨が降ることもあるので、実戦感覚をつかむためにも大事な機会です」と意義を語った。

紅葉川、城東が出場する夏の東東京大会は03年夏の雪谷を最後に20年以上も私立校の優勝が続いている。

01年大会を制した城東と同じく「打ち勝つスタイル」で強豪撃破を狙う安部監督は「やっぱり練習から甲子園を意識することが大事です。私たちが選手の時は帝京が強い時代でしたので“帝京に勝たないと甲子園はない”という意識で練習に打ち込んでいました」と回想。

東東京大会の開幕まで約1カ月、夏に懸ける両校ナインを照明が照らした。（柳内 遼平）