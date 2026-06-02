「いい食いっぷり！」内田理央、“束の間のオフ”でのプライベートショット公開！ 「痩せました？」
俳優の内田理央さんは6月1日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】内田理央、“束の間のオフ”でのプライベートショット
ファンからは「いい食いっぷり！」「美味しそうに食べているお顔が可愛すぎます」「結局、だーりお」「顔面交換してえ」「前髪、おかえりーーー！！」などの声が。また「痩せました？」「少しお痩せになりましたかと思います」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】内田理央、“束の間のオフ”でのプライベートショット
「少しお痩せになりましたかと」内田さんは「クレープは、シュガーバターが一番好き 鼻に眼鏡跡ついてるけど。束の間のオフでした」とつづり、6枚の写真を投稿。いずれもクレープを食べる内田さんが写っています。おいしそうにほおばりながら食べる様子が、とてもかわいらしいです。
「母の日ディズニー」の様子も公開5月20日の投稿では「母の日ディズニー」の様子を公開した内田さん。「お揃いのお洋服着て母と2人でランドに行ったよ」と報告し、ソロショットや母とのツーショットを載せています。ファンからは「ママ若過ぎ〜」「シルエットが姉妹のよう」といった反響が寄せられました。今後のプライベートショットにも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)