【レベル３土砂災害警報】徳島県・海陽町に発表 21:29時点
気象台は、2日午後9時29分に、レベル３土砂災害警報を海陽町に発表しました。
【LIVE配信中】台風6号 生活への影響は…関西各地の情報や最新の解説
南部では、土砂災害に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■徳島市
●レベル２土砂災害注意報
■小松島市
●レベル２土砂災害注意報
■阿南市
●レベル２土砂災害注意報
■吉野川市
●レベル２土砂災害注意報
■阿波市
●レベル２土砂災害注意報
■美馬市脇・美馬・穴吹
●レベル２土砂災害注意報
■美馬市木屋平
●レベル２土砂災害注意報
■三好市
●レベル２土砂災害注意報
■勝浦町
●レベル２土砂災害注意報
■上勝町
●レベル２土砂災害注意報
■佐那河内村
●レベル２土砂災害注意報
■石井町
●レベル２土砂災害注意報
■神山町
●レベル２土砂災害注意報
■那賀町
●レベル２土砂災害注意報
■牟岐町
●レベル２土砂災害注意報
■美波町
●レベル３土砂災害警報
■海陽町
●レベル３土砂災害警報【発表】
■上板町
●レベル２土砂災害注意報
■つるぎ町半田・貞光
●レベル２土砂災害注意報
■つるぎ町一宇
●レベル２土砂災害注意報
■東みよし町
●レベル２土砂災害注意報