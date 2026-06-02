【レベル３大雨警報】和歌山県・田辺市本宮、白浜町、那智勝浦町などに発表 21:35時点
気象台は、2日午後9時35分に、レベル３大雨警報を田辺市本宮、白浜町、那智勝浦町、古座川町、串本町に発表しました。
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南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■和歌山市
●レベル２大雨注意報
■海南市
●レベル２大雨注意報
■橋本市
●レベル２大雨注意報
■有田市
●レベル２大雨注意報
■御坊市
●レベル２大雨注意報
■田辺市田辺
●レベル２大雨注意報
■田辺市龍神
●レベル２大雨注意報
■田辺市中辺路
●レベル２大雨注意報
■田辺市大塔
●レベル２大雨注意報
■田辺市本宮
●レベル３大雨警報【発表】
■新宮市
●レベル３大雨警報
■紀の川市
●レベル２大雨注意報
■九度山町
●レベル２大雨注意報【発表】
■広川町
●レベル２大雨注意報【発表】
■美浜町
●レベル２大雨注意報【発表】
■日高町
●レベル２大雨注意報【発表】
■由良町
●レベル２大雨注意報【発表】
■印南町
●レベル２大雨注意報【発表】
■みなべ町
●レベル２大雨注意報【発表】
■日高川町川辺
●レベル２大雨注意報【発表】
■白浜町
●レベル３大雨警報【発表】
■上富田町
●レベル２大雨注意報
■すさみ町
●レベル２大雨注意報
■那智勝浦町
●レベル３大雨警報【発表】
■太地町
●レベル２大雨注意報
■古座川町
●レベル３大雨警報【発表】
■北山村
●レベル２大雨注意報
■串本町
●レベル３大雨警報【発表】