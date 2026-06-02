伊勢原市役所（資料写真）

台風６号の接近に伴い、神奈川県伊勢原市は２日午後６時半に中央公民館、伊勢原中学校、成瀬中学校、石田小学校に避難所を開設した。

３日は市立の小中学校をすべて臨時休校とし、児童コミュニティクラブも閉所する。