ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 伊勢原市、公民館など４カ所に避難所開設 ３日は市立小中学校休校 … 伊勢原市、公民館など４カ所に避難所開設 ３日は市立小中学校休校 台風６号影響 伊勢原市、公民館など４カ所に避難所開設 ３日は市立小中学校休校 台風６号影響 2026年6月2日 21時40分 カナロコ by 神奈川新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 伊勢原市役所（資料写真） 台風６号の接近に伴い、神奈川県伊勢原市は２日午後６時半に中央公民館、伊勢原中学校、成瀬中学校、石田小学校に避難所を開設した。 ３日は市立の小中学校をすべて臨時休校とし、児童コミュニティクラブも閉所する。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「迷走台風」で記録的大雨 神奈川西部に被害 現場で記者が感じたことは 神奈川でも近年相次ぐ大雨災害 箱根町、東日本台風で全国歴代最多の雨量 神奈川県民、４割がトイレ備蓄なし 災害時への備え、不十分な実態浮かぶ 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 法要, 仏壇, 老人ホーム, 介護タクシー, 寺田屋, 神奈川, デイサービス, 明大前, リハビリ