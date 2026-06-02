◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天7−3DeNA(2日、横浜スタジアム)

楽天が終盤の逆転劇で交流戦初勝利となりました。

3回に佐藤直樹選手の犠牲フライや辰己涼介選手のタイムリー二塁打で2点を先制。先発の荘司康誠投手は4回までDeNA打線を無失点とします。

ところが5回は1アウトから振り逃げと四球でピンチを招くと、1番の蝦名達夫選手にレフトスタンドへの逆転3ランを献上。ホームラン直後には天を仰ぎ、この回を投げ終えると、悔しそうに叫ぶ様子もありました。

反撃したい打線は8回、2つの四球で好機をつくると、この日シーズン中ながらキャプテンに就任した代打の鈴木大地選手がタイムリー内野安打。一二塁間へのゴロに相手も好守備をみせますが、気迫のヘッドスライディングで泥臭くヒットとし、2塁走者が一気にホームへ戻りました。さらになおも続く好機でマッカスカー選手のタイムリーヒットが飛び出し、勝ち越しに成功。一気に逆転します。9回には、伊藤光選手や平良竜哉選手のホームランで突き放しました。

楽天は交流戦に入り、中日、ヤクルトに6戦全敗でしたが、7戦目で待望の勝利。今季20勝32敗1分で借金が「12」となりました。また交流戦未勝利は、この日雨で試合前中止となった6連敗中の広島だけとなっています。