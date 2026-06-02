◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 3-2 オリックス(2日、東京ドーム)

巨人・橋上秀樹監督代行が試合を振り返るとともに、翌3日の長嶋茂雄終身名誉監督一周忌試合へ意気込みました。

この日は先発・則本昂大投手が6回2失点で移籍後初勝利。「立ち上がりにだいぶ力んでいる感じは受けましたが、最初にゲッツーを取れてちょっと波に乗ったかなという感じ。彼本来の気迫といったものを感じました」と、力投を見せた右腕をたたえました。

5回裏には自ら送りバントを決め、松本剛選手のタイムリーを呼び込みました。「自分自身もパ・リーグ出身ですからなかなか難しいんですけど、あれを決めて点にもつながりましたし、攻守にわたって大活躍でしたね」とバットでも貢献したことを喜びます。

さらに8回の守備でファインプレーを見せた坂本勇人選手には「素晴らしい守備でした」と称賛。「守備固めは必要ないなと思いましたけど、体の疲労を考えて代えました」と、9回に門脇誠選手を入れた意図を明かしました。

この試合は1番に松本選手を起用し、大城卓三選手をプロ初の3番で起用。「交流戦に入ってから松本の状態が上がってきているし、大城選手は相変わらずいい。いいバッターをできるだけ早めにということで」と理由を説明します。

そして明日3日の試合は長嶋終身名誉監督の一周忌『FOR3VER 6.3〜長嶋茂雄〜』として行われます。「普段とは違う、思い入れのある試合になると思う。長嶋さんに向けて恥ずかしくないようなゲームにしたい」と特別な一戦へ意気込みました。