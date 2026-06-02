◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人３―２オリックス（２日・東京ドーム）

巨人の松本剛外野手が、移籍後初めて本拠地・東京ドームでお立ち台に上がった。１点リードの５回１死二塁、先発・九里の真ん中に入った速球を捉え左中間へ運んだ。適時二塁打とし、貴重な追加点を挙げた。６試合連続安打と好調だ。

以下、一問一答。

―貴重な３点目。ナイスバッティング。

「ありがとうございます！」

―チャンスでまわってきたどんな思いで打席へ立ったか、バッティングの感触は。

「則本さんが素晴らしいバントを決めてくれたので、なんとか返そうと。それだけでした」

―貴重な１点になった。

「ずっと粘って則さんが投げていてくれたんで、なんとか先に追加点をという思いで。いい結果につながって良かったです」

―久しぶりの１番での出場。

「本当、思うような活躍ができていなくて悔しいんですけど。何とか出たところで力を出そうと。ただ、それだけです」

―先日は北海道で打って。状態がよく見えるが。

「いやもう勢いに乗って、ここからどんどん活躍できるように頑張りたいです」

―初めて本拠地・東京Ｄでのお立ち台。

（松本がジャビットくん人形を掲げる）

―景色はどう。

「僕ジャイアンツファンだったので。ここに早く立ちたいと。少し遅くなりましたけど、立ててすごく光栄です」

―次へ向けて。

「とにかく１試合１試合全力で。どんなところでも役目を果たせるように準備したいと思いますので、熱く、温かく応援のほどよろしくお願いします」