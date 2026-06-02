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気象台は、2日午後9時35分に、レベル３大雨警報を田辺市本宮、白浜町、那智勝浦町、古座川町、串本町に発表しました。

南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■和歌山市
●レベル２大雨注意報

■海南市
●レベル２大雨注意報

■橋本市
●レベル２大雨注意報

■有田市
●レベル２大雨注意報

■御坊市
●レベル２大雨注意報

■田辺市田辺
●レベル２大雨注意報

■田辺市龍神
●レベル２大雨注意報

■田辺市中辺路
●レベル２大雨注意報

■田辺市大塔
●レベル２大雨注意報

■田辺市本宮
●レベル３大雨警報【発表】

■新宮市
●レベル３大雨警報

■紀の川市
●レベル２大雨注意報

■九度山町
●レベル２大雨注意報【発表】

■広川町
●レベル２大雨注意報【発表】

■美浜町
●レベル２大雨注意報【発表】

■日高町
●レベル２大雨注意報【発表】

■由良町
●レベル２大雨注意報【発表】

■印南町
●レベル２大雨注意報【発表】

■みなべ町
●レベル２大雨注意報【発表】

■日高川町川辺
●レベル２大雨注意報【発表】

■白浜町
●レベル３大雨警報【発表】

■上富田町
●レベル２大雨注意報

■すさみ町
●レベル２大雨注意報

■那智勝浦町
●レベル３大雨警報【発表】

■太地町
●レベル２大雨注意報

■古座川町
●レベル３大雨警報【発表】

■北山村
●レベル２大雨注意報

■串本町
●レベル３大雨警報【発表】