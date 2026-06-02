◇交流戦 巨人3―2オリックス（2026年6月2日 東京D）

巨人の則本昂大投手（35）が2日、東京ドームで行われたオリックス戦に先発し、5回2/3、97球を投げ、5安打2失点の粘投。今季7度目の先発で移籍後初勝利を挙げた。2回に打球が左足首付近に当たるアクシデントも乗り越える熱投だった。交流戦は19勝目となり、歴代10位タイに浮上した。

ヒーローインタビューで則本は「やばいっすね…」と偽らざる思いを口にすると、移籍後初勝利を問われ「最高です！」と声を張り上げた。

守備も好守を連発し、則本の初勝利をアシストした。則本が降板した後も、坂本が8回に1回転スローでアウトにするなど、1点のリードを全員で守り切った。

「立ち上がりがホンマにどうしようかなと思って…ストライクが入らなくてマウンド降りたくなったんですけど、周りのみんなが助けてくれたんで、なんとか今ここに立てているので、本当に感謝しています。（守備陣には）マウンドからすごいプレーをたくさん見たので、きょうプレーバックをいっぱい見ようかなと思います」

7試合でつかんだ初勝利。「苦しい2カ月くらいだったですけど、早く勝って、チームメートの“則本に初勝利を”というプレッシャーを解き放ちたかったので、きょうからガンガン勝っていきたいなと思います」と話した則本には大歓声が降り注いだ。守護神のマルティネスからウイニングボールを手渡されたが「すみません、もうロッカーに置いてきちゃいました」とおどけた則本は「きょうで121勝目になったんですけど、本当特別な1勝になった」と東京ドームのファンを見渡しながら語った。