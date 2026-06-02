「里帰りしたい」出産後の大変な時に夫に気を使うのが苦痛だから／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
カズやナナと同じ園に通っているユイちゃんの母親・葉月香代は、現在第二子妊娠中。香代の夫・圭太は気分屋で、機嫌のいい時は優しいけれど、一度不機嫌になるとムスッとして口をききません。そんな態度に香代は苦痛を感じ、たびたび理恵や沙月にも愚痴をこぼしていましたが……。
「俺が家事も育児もやるから」という夫の言葉に、香代は一人目出産後のことを思い出して気が重くなります。夫は最初こそ張り切っていたものの日に日に不機嫌になり、結局香代が気を使って家事をすることになってしまったのでした。二人目出産の今回こそ里帰りをしたいと思うものの、不機嫌スイッチの入った夫にはそれ以上強く言えなくなってしまいました。ただでさえ大変な産後に、夫の顔色を伺いながら過ごすのは誰だって嫌ですよね……。
著＝とげとげ。