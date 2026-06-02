7月9日よりフジテレビ系木曜劇場枠で放送されるドラマ『ラストノート』で、内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務める。本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差の男女が静かに惹かれあう“大人の純愛ドラマ”。現状維持の日常を送る主人公・一瀬葵を内田、夢を諦め、現実に打ちのめされたもう一人の主人公・樋口澄晴を寺西がそれぞれ演じる。

参考：内田有紀×timelesz 寺西拓人がW主演 “歳の差恋愛”描く木曜劇場『ラストノート』放送決定

民放連ドラ初主演となる寺西の出演に、ドラマウォッチャーの明日菜子氏も「すごく興味深い」と語る。

寺西が世間に知られるきっかけとなった『timelesz project』（以下、『タイプロ』）といえば、当時社会現象になったオーディション番組。初の映画主演が決まっている橋本将生をはじめ、メンバー全員の躍進が止まらないtimeleszのなかでも「『タイプロ』で最も飛躍したのが寺西さん」だという。

「『タイプロ』前は50万人弱だったInstagramアカウントのフォロワーが今や139万人。“国民の元カレ”という二つ名もすっかり定着して、2025年はtimeleszならびに寺西フィーバーの年だったと思います。『タイプロ』はアイドルオーディションでありながら、スタートアップ企業の採用面接のような趣きがあり、従来のアイドルファンだけでなく、ビジネスパーソンにも広く刺さっていました。寺西さんはジュニア時代からパフォーマンスに定評があり、舞台俳優としても活躍していた存在。長年先輩たちのバックを務めていた経験から、なかなかアイドルとしての“我”が出せず葛藤していた場面は、タイプロにおけるハイライトの一つだと思います」

そんな寺西にとって、今回のドラマ出演は「絶好のタイミング」だという。

「寺西さんは従来の線が細い王子様タイプのアイドル像とはまた一味違って、圧倒的な包容力や安心感がある。体格の良さも相まって、どこか韓流俳優を思わせる雰囲気がありますよね。まさに“メロい”という文脈がハマる存在のひとりだと思います。そういう意味では、時代が寺西さんの魅力に追いついたといっていいのかもしれません。ドラマ主演も時間の問題だと思っていました。個人的にはもう少し段階を踏みながら、俳優としてのキャリアが広がっていく姿も見てみたかった気持ちはあります。ただ、timelesz加入後も寺西さんは舞台のオファーが絶えなかったので、なかなか映像作品に取り組む時間がなかった。新生timelesz結成からそろそろ1年半が経つので、テレビドラマで勝負をかけるには絶好のタイミングだと思います」

timeleszファンにとっても注目の『ラストノート』。内田との相性にも触れながら、本作の期待について明日菜子氏はこう締めくくった。

「お相手を演じる内田有紀さんも女性人気がかなり高い。いわゆる“女狂わせ”コンビがドラマでどんな化学反応をみせるのか楽しみですね。年の差のある男女を描くドラマは、ともするとスキャンダラスな方向へ舵を切りがちですが、『ラストノート』が掲げているのは“大人の純愛”。時代にあった感覚の恋愛ドラマになることを期待したい。2026年の夏クールはサスペンスなどシリアスな作品が多い印象なので、うまくハマれば『ラストノート』が頭ひとつ抜けた存在になる可能性もある。この作品をきっかけに寺西さんへ興味を持ち、『タイプロ』を見る“逆輸入現象”も起きるかも。今後のtimeleszの人気を占う重要作になりそうですね」（文＝徳田要太）