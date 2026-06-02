台風6号の接近に伴い、鉄道各社は、状況により運転を見合わせる可能性があるなどと告知しています。通勤・通学に影響するおそれがあります。最新の情報を確認するようにしてください。

■東海道・山陽新幹線 東京ー名古屋間で始発から「急きょの運休や長時間の運転見合わせ」などの可能性

JR東海によりますと、東海道新幹線の東京駅から名古屋駅の間において強風が予想されているほか、強い雨が降る予報が出ているということです。この気象予報を受け、東海道新幹線では6月3日（水）の始発から午前中の列車を中心に、全線にわたって急きょの運休や長時間の運転見合わせ、さらには行先変更などが発生する可能性があるとしています。

また、午前中の運転見合わせなどの影響は午後にも及ぶとみられ、3日午後の列車においても運転計画を変更する可能性があるということです。JR東海では、最新の気象情報のほか、東海道新幹線の運行情報についてもあわせて確認してほしいとしています。

■JR西日本

2日はJRきのくに線・新宮駅～紀伊田辺駅間で夜7時頃から終日、で列車の運転を取り止めることが決まっています。

3日は和歌山線、きのくに線で始発から運転取り止めや遅れの出る場合があるということです。

■終日運転取りやめ：草津線、和歌山線、関西線

JR西日本によりますと、6月3日の始発から「終日」運転を取り止めるのは、草津線の柘植駅から貴生川駅の間、和歌山線の高田駅から橋本駅の間、関西線の亀山駅から加茂駅の間の3つの区間です。

■夕方ごろまで取りやめ：湖西線、加古川線、姫新線

また、同じく6月3日の始発から「夕方頃まで」運転を取り止めるのは、湖西線の和邇駅から近江今津駅の間、加古川線の加古川駅から谷川駅の間、姫新線の姫路駅から上月駅の間の3つの区間となっています。

■サンダーバードにも影響

さらに、広範囲を走る特急列車にも影響が出ます。大阪と北陸を結ぶ特急「サンダーバード」は、琵琶湖線の米原駅経由に運転経路を変更して運転します。この経路変更に伴い、特急「サンダーバード」の各駅への到着には、30分程度の遅れが発生するということです。

■阪急・阪神

阪急は、「台風6号の影響により風雨が強まりますと、電車の運転を見合わせる場合がある」とし、阪神は、「台風接近により風雨が強まりますと、列車の運転を見合わせる場合がございます」としています。

■大阪メトロ

台風6号の接近に伴い、2日夜から3日朝にかけて、地下鉄・ニュートラムの列車に遅れや運転見合わせが発生する場合があります。

■近鉄

台風接近による運転状況について「台風6号が接近しています。雨や風が強くなりますと、安全のため運転を見合わせる場合があります。」と日本語と英語でHPに案内しています。

■京阪

台風接近により、風や雨が強くなりますと列車の速度を低下させる場合や運転を見合わせる場合がございます。

■南海

台風6号接近に伴い2日終列車前に、運転を取りやめる可能性があります。どうかお早めにご帰宅下さい。3日についても、始発から運転を取りやめる可能性があります。