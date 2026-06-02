「記憶に残る一品」だって！！！【スタバ】マニア大絶賛の「季節のスイーツ」

今しか味わえない「季節のスイーツ」も、期間限定ドリンクと共に賑わいを見せている【スターバックス】。カフェタイムに味わえば、至福のひとときが満喫できそうです。数あるラインナップの中には、マニアが「記憶に残る一品」とコメントするほどのスイーツも！ 今回はチョコ系からフルーツ系まで、イチオシのスイーツをご紹介します。

生地の濃密感がたまらない！

インスタグラマー@ayumin0220stbさんが「久々に記憶に残る一品」と絶賛した「チョコレートテリーヌ」。濃密感が伝わる、こっくりとした深みのある色合いの生地が特徴です。@ayumin0220stbさんいわく「なめらかでホイップは甘さ控えめ◎」だそうで、このホイップとあわせて食べれば、マイルドな風味も楽しめそう。真っ白なホイップとのコントラストが映えるビジュアルが、気分まで上げてくれそうです。

手土産にも良さそうなスコーン

コロンとした形が可愛い「あんバタースコーンサンド」。厚めのスコーン生地に、あんとバターをサンドしており、和洋折衷な味わいが楽しめます。インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんは「小さめだけど満足感のあるフードです」と高評価。焼き色が付いたスコーンは香ばしさが感じられ、深みのあるコーヒーともバランス良く味わえるかも。テイクアウトして手土産にするのも良さそうです。

ごろっとした果肉がたっぷり

天面にごろごろとした果肉を乗せた「ブルーベリーレアチーズケーキ」。各層の色合いが映える仕上がりです。@j.u_u.n__starbucksさんは「レアチーズ生地はさっぱりしていて 甘酸っぱいブルーベリーによく合う爽やかなケーキ」とコメント。土台はガレット生地なので、焼き菓子に近い味わいも感じられるかも。

果肉を混ぜ込んだプチ贅沢感！

ごつごつとした生地に、ブルーベリーの色合いがアクセントになった「ブルーベリースコーン」。果肉の状態で混ぜ込んでおり、生地との食感の違いが楽しめそうです。@j.u_u.n__starbucksさんいわく「味も大きさも食べやすくてペロリです」とのことで、食後にも食べやすいかも。生地にはバターが使われており、リッチな味わいも期待できます。

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※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino