「イイなぁ金持ちは」指原莉乃、ハワイショットに反響！ 「めちゃくちゃアイドル」「セレブ嬢さすが」
タレントの指原莉乃さんは6月1日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ハワイを訪れた際のプライベートショットを公開しました。
【写真】“めちゃくちゃアイドル”な指原莉乃
コメントでは「全身可愛い！！！リンディも！！！！すてき！」「さすがにかわです」「ここでイコラブの曲使うさっしーが大好き」「円安ドル高のセレブ嬢さすが」「キャップもめっちゃ似合ってて綺麗でめちゃめちゃ超可愛い」「イイなぁ金持ちは」「めちゃくちゃアイドルショット」「日差しもさっしーも眩しいー」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“めちゃくちゃアイドル”な指原莉乃
「さすがにかわです」指原さんは「ハワイに行っておりました！楽しかったです」とつづり、1枚の写真を投稿。青い海を背景に、ウインクをしながらピースサインを見せています。ノースリーブの水色のワンピースに白いキャップを合わせた姿で、とても爽やかです。胸元が広く開いており、美しいデコルテが際立っています。
「とあるところに行ってました〜」5月28日には「とあるところに行ってました〜 また写真投稿しますね！このヘアスタイルは樹愛羅を真似しました」と、自撮りショットを投稿していた指原さん。こちらも、ハワイで撮影したものかもしれません。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)