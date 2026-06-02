タレントの滝沢カレン（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）とお笑いタレントの横澤夏子（35）に誕生日を祝ってもらったことを報告し、3ショットを公開した。

「チームずっと仲良しがお祝いしてくれた日」と書き出し、「5月にあげたかったのに6月になってました。誕生日月バイバイ。この日は春菜さんと夏子さん。誕生日プレゼントは事前に宅配してくださるスマートさで驚きました」とプレゼントはすでにもらったことを明かした。

「何月も前から、食べたいものを聞いてくださり、言った通りの焼肉にしてくれました。まずご飯から最高な幕開けで、行ったら行ったでメンバーも最高のふたり。毎回同じこと言ってますが、このおふたりとご飯に行くと笑いすぎて気管で焼肉が詰まって大変です。焼肉食べたいのに、気管に入って笑っちゃうのを恐れるので一旦静まるときに一気に食べるのがコツです笑」と笑いと焼肉を堪能。「それでも楽しくてそれくらい楽しめる時間でした」と充実した時間を過ごしたことを振り返った。

「早め集合早め解散が私たちの合言葉(これも最高)」と明かし、「もっといたいなくらいで毎回バイバイするので、次回がちゃんと楽しみです。ケーキも夏子さんが私に下調べしてくれたので、大好きなバナナタルトやイチゴタルトでした。いろんな種類をみんなで食べれました」とケーキも披露。

「考えてくださったんだなぁとしみじみ好きになりました。次は夏子さんの誕生日(7月20日)絶対楽しいので今から楽しみです」と早くも7月に目を向けていた。