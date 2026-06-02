日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）が、2日放送のNHK・Eテレ「＃バズ英語〜SNSで世界をみよう〜」（火曜後7・30）に出演し、W杯北中米大会（11日開幕）の1次リーグで日本と同組に入ったオランダの要注意選手を挙げた。

14日（日本時間15日）の1次リーグF組で、日本が最初に対戦するのがオランダ。FIFAランク7位の強豪で、過去に準優勝3回。今回ももちろん優勝候補だ。

宮本会長が挙げたのが、主将のDFファージル・ファンダイク（リバプール）だった。身体能力の高さと1対1に対する圧倒的な強さが持ち味の鉄壁ぶり。1年5カ月間、65試合にわたり、ドリブル突破を許さなかったこともあった。193センチの長身で、セットプレーでは脅威になる。

宮本会長は、ファンダイクの持ち味を列挙した。「まず、センターバックとしてのサイズがあります。体が動きます。スピードもあります。読みもあります。もちろんコンタクトも強いです。自分がボールを持っていても、テクニックもあります。全てそろっている。しかも、ゴールを奪える。DFでゴールを奪えるっていうのはなかなか簡単ではなくて、なかなかチャンスは多くないんですけど、そこでちゃんと決める力。あとはキャプテンとしてのリーダーシップですね」。次々と出てくるセールスポイントに、女優の森川葵は「全てを兼ね備えている…」と絶句した。

宮本会長は、MF久保建英とのマッチアップを想定。「たとえば久保選手がファンダイク選手に対して、ドリブルを仕掛ける時に見える画はたぶん、普段の相手よりも1.5倍くらいの感じだと思うんですよ」。その上で、「いかに自分の前に彼を入れさせないのかがポイント」とし、「そこに走り込む選手をうまく使えれば、攻略できるのかなっていう」と、打開の糸口を挙げた。