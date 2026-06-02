松本文部科学相は２日の閣議後記者会見で、同志社国際高校（京都府）が沖縄県名護市辺野古沖で実施した平和学習について、「政治的活動を行う抗議船として日常的に使用される船に生徒を乗船させる極めて異例の事態だ」との見解を示した。

文科省は５月、同校の平和学習について、学校の政治的中立を求める教育基本法に違反すると認定していた。

今年３月の同校の研修旅行では、米軍基地移設工事が進む辺野古沖で乗っていた船が転覆し、生徒ら２人が死亡。文科省は同校の安全管理の不備とともに、教育基本法違反を指摘した。

松本文科相はこの日、学校での平和学習が萎縮（いしゅく）するとの見方に対して、「適切に平和学習を行っている教育現場が心配する必要は全くない」と述べ、沖縄などの現場訪問も「避ける必要はない」と強調した。全国の学校に対しては、学習指導要領に基づいて多様な見方や考え方を提示するよう改めて求めた。

高校学習指導要領の地理歴史の解説では、第２次世界大戦について「沖縄戦、広島・長崎への原子爆弾の投下をはじめ空前の戦禍を被ったことに着目させ、平和で民主的な国際社会の実現に努めることの重要性を自覚させるようにする」と記されている。