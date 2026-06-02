【超ときめき♡宣伝部・坂井仁香】がお手本！普段着としても使える「タンクトップ水着」4選

今年も水着に心躍らせる季節がやってきた♡ そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、普段着としても使えちゃう「タンクトップ水着」のコーデ＆アイテムをご紹介します。お洋服みたいな水着を選べば幅広く使いまわせるよ。

せっかく可愛い水着を手に入れても、海やプールでしか着られないのは正直もったいない……。であれば、普段着としても使えちゃう、お洋服みたいな水着を選んでみては？

可愛さはもちろん、白のシンプルなデザインでどんなボトムにもあわせやすい。

カジュアルなキャミとしても◎。ニット素材で普段着にもよくなじむ。

キレイめな雰囲気が生まれる、くすみピンクのシフォン素材が大人っぽ♡

パキッとした赤がビーチでも、街使いでも華やかでしゃれ感のあるスタイルに決まる1着。

INFORMATION

SINGLE『どりーむじゃんぼ！』

2026年5月20日(水)発売

5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡

通常盤 3,600円／エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ

PROFILE

坂井仁香

さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。

撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）