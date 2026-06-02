２日のＴＢＳ「バナナサンド」では、ハモリ我慢ゲームＳＰが放送された。

俳優松岡茉優（３１）が登場した。前髪をおろしたショートに、ゆったりしたグレーのジャケットスーツ姿。女優時とは別人のバラエティートークを展開しながら、推しのつばきファクトリーの「悲しみがとまらない」でハモリ我慢ゲームに挑戦した。

道で１人で転ぶことが多いそうで、瞬時にごまかす方法を知りたいと話題提起し、サンドウィッチマンらと床に転がったままクールにスカしたりとコントも展開した。

ネットでも話題となり「バラエティ上手いな、面白い」「かわいくておもしろい 最強だな」「小１時間ずっと見てても萌え続けられる自信あるわ」「リップかわいいなに使ってるの」「松岡茉優こんなんやっけ」「可愛すぎる！笑笑さすが！」「本気で歌ってたの超好感度高い」「髪型も似合いすぎてて」「久しぶりに見た！髪型とかちょっと違うだけで雰囲気変わるね」「ＭＥＧＵＭＩっぽくなってるｗ」「雰囲気変わった？」「いいオンナになってないか？」と反応する投稿が集まった。

２０２４年に有岡大貴と結婚している。